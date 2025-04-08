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США передали ключевую для Украины базу европейцам

21:59 901

Войска и техника США покинут польскую базу Ясёнка, через которую проходит основная часть оружия и техники, поставляемых Западом в Украину. Управление базой перейдет к польским войскам и силам НАТО, однако вывод американских подразделений происходит на фоне сомнений новой администрации США в обязательствах по защите союзников и планов по сокращению военного присутствия в Европе.

«После трех лет работы на базе Ясёнка мы получили возможность оптимизировать наше присутствие и сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов ежегодно», — заявил в интервью Financial Times генерал Кристофер Донахью, командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что оставшиеся в Польше американские войска будут передислоцированы в другие районы, а их задачи возьмут на себя союзники. По его словам, договоренность о передаче базы была достигнута на саммите НАТО в прошлом году, и теперь миссию в Ясёнке будут выполнять преимущественно норвежские, немецкие, британские и польские силы.

Германия уже в январе разместила у Ясёнки и близлежащего города Жешув две своих батареи Patriot на замену американским системам ПВО. В заявлениях вооруженных сил США и Польши подчеркивается, что база будет функционировать без перебоев и «важная работа по оказанию военной помощи Украине через Ясёнку будет продолжена».

Региональный аэропорт близ украинской границы вскоре после начала российского вторжения стал ключевым узлом для передачи западной военной техники, оружия и боеприпасов в поддержку Украины. По данным польского Минобороны, через Ясёнку проходит 95% всей военной помощи этой стране.

Параллельно Пентагон рассматривает возможность вывода 10 000 военнослужащих из Восточной Европы — половины контингента, развернутого администрацией Джо Байдена в 2022 году в Польше и Румынии для сдерживания России. Об этом сообщили NBC News источники среди американских и европейских чиновников. Такой шаг, по мнению европейских собеседников издания, усилит опасения стран региона, что США снижают уровень поддержки перед лицом российской угрозы.

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