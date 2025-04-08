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Анара Абдуллу поместили под домашний арест

21:55 1220

Общественный активист Анар Абдулла привлечён к следственным действиям по уголовному делу правозащитника Анара Мамедли.

Анар Абдулла

Как сообщает haqqin.az, Абдулле предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса (контрабанда, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и др.). По решению Главного управления полиции города Баку активиста передали под надзор полиции.

В настоящее время продолжается предварительное следствие по делу.

Сам Анар Мамедли некоторое время назад был арестован по обвинению в контрабанде.

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