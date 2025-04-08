Гони бабло, Фазик! Раком и моллюсками!!!

Бывший министр культуры Азербайджана Абульфаз Гараев получил в 2024 году 1.750 долларов дохода от бизнеса в России по оптовой торговле рыбой, ракообразными, моллюсками и другими морепродуктами. Об этом стало известно на основании финансовых показателей ООО «Корпорация ЧЕ», совладельцем которой является Гараев. Отметим, что финансовые данные юридических лиц в России (за исключением некоторых случаев) являются общедоступными. Так вот, согласно этим данным, в 2024 году выручка компании, владельцем которой выступает Абульфаз Гараев, составила 146 миллионов рублей, или примерно 1 миллион 585 тысяч долларов. А вот в качестве чистой прибыли обозначены… 312 тысяч рублей, или около 3.500 долларов.

Вопрос, почему компания, продавшая товаров более чем на 1,5 миллиона долларов, получила столь незначительную прибыль, мы оставим профессиональным аудиторам. В 2023 году бывший министр культуры Азербайджана приобрел 50 процентов акций «Корпорации ЧЕ». Вторая половина принадлежит деловому партнеру Гараева, Александру Николаевичу Левковичу, который является также исполнительным директором компании, то есть возглавляет ее коммерческую деятельность и несет ответственность за полученные финансовые результаты. Таким образом, если бы прибыль, полученная компанией за прошлый год, распределялась между двумя акционерами, то доля Абульфаза Гараева составила бы всего 1.750 долларов. Согласно финансовым отчетам, доходы компании по сравнению с 2023 годом снизились более чем на 41 процент и в настоящее время стоимость активов компании оценивается в 107 миллионов рублей. Если же учесть, что уставный капитал «Корпорации ЧЕ» составляет всего 20 тысяч рублей, то доля Абульфаза Гараева в компании и вовсе мизерна — какие-то 10 тысяч рублей.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц России, ООО «Корпорация ЧЕ» было зарегистрировано 11 июля 2016 года. После того, как Абульфаз Гараев стал владельцем 50 процентов компании, ее юридический адрес был изменен на город Москва, улица Днепропетровская, дом 3, корпус 5, квартира 3/1. Разумеется, Абульфаз Гараев живет в России вовсе не на 1.750 долларов, получаемые от торговли рыбой, ракообразными и другими морепродуктами. По данным, ранее публиковавшимся в российских СМИ, у экс-министра культуры и членов его семьи имеется множество бизнес-активов, географически разбросанных весьма широко. К примеру, его единственная дочь, Суад Малейки (Гараева), является акционером компании ООО «ГАЛС», зарегистрированной в России. Через эту компанию семья Гараевых владеет множеством квартир и торговых объектов в Москве, сдаваемых в аренду. Суад Гараева еще в 2002 году учредила общество с ограниченной ответственностью «SQ-FUTURE», название которого включает первые буквы ее имени и фамилии. Юридический адрес компании — город Баку, Сабаильский район, улица Муслима Магомаева, дом 22. Законным представителем компании значится Ульвия Меджидова.