Гони бабло, Фазик! Раком и моллюсками!!!

По тому же адресу в марте 2006 года по инициативе супруги Абульфаза Гараева, Лалы Тофик гызы Кязымовой, было зарегистрировано финансируемое Министерством культуры Азербайджана ООО «YOL+İLK ELMİ-POPULYAR DƏRGİ REDAKSİYASI" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMIYYƏTİ». Она также является учредителем общественного объединения «Друзья джаза».

В декабре 2010 года Кязимова учредила в Турции компанию KL BODRUM EMLAK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, название которой составлено из инициалов ее имени и фамилии. Кроме того, на имя супруги экс-министра культуры Азербайджана в Литве была открыта компания TRIAT EXIRE UAB (LTD, регистрационный номер 302521161), которая уже почти 10 лет работает на рынке недвижимости этой балтийской страны.

Зять бывшего министра, Шахрияр Малейки, являющийся гражданином Австрии и Монако, в ноябре 2016 года зарегистрировал в Азербайджане компанию GREEN FARMS AZERBAIJAN ООО. На ее сайте указано, что компания является представительством Green Farms International в Азербайджане. В мае 2017 года GREEN FARMS AZERBAIJAN ООО получила от исполнительной власти Билясуварского района в аренду сроком на 49 лет и по явно заниженной цене земельный участок площадью 5.000 гектаров.

Компания, занимающаяся аграрным бизнесом в Билясуваре, является «дочкой» GREEN FARMS INTERNATIONAL LTD, зарегистрированной в октябре 2016 года на Мальте. Учредителем мальтийской компании выступает Искендер Малейки, который с июня 2016 года является также акционером еще одной мальтийской компании — AS LIMITED. Вторым акционером значится офшорная компания ADINOTEC LTD.

Здесь следует уточнить, что в свое время отец гараевского зятя, Малейки-старший, считался одним из наиболее влиятельных бизнесменов Великобритании. Вместе с супругой Фатимой Малейки и сыном Шахрияром он в 1991–2009 годах возглавлял ряд финансовых компаний в Британии и был также известен, как успешный нефтетрейдер.

Однако в последующие годы бизнес Малейки-старшего пришел в упадок.