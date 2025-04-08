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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Макрон обратился к Трампу

22:13 1014

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа изменить свое решение по пошлинам для стран Евросоюза. Слова французского лидера приводит Le Parisien.

«Европа никогда не хотела хаоса. Еврокомиссия ведет работу, чтобы дать отпор. Президент Трамп должен пересмотреть свое решение», — подчеркнул Макрон.

С таким заявлением он выступил в ходе поездки в Египет.

До этого стало известно, что после ввода импортных пошлин состояние Трампа сократилось на 10%.

Президент США 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп также объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.

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