Асад жив, а дело его умерло

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Главный департамент общественной безопасности в Латакии сообщил о ликвидации Хасана Ибрагима - главы группы вооруженных сторонников бывшего президента страны Башара Асада. Согласно заявлению директора департамента Мустафы Кнефати, вместе с ним погибли несколько членов вооруженной ячейки.

«Глава группы вступил в столкновение с сотрудниками подразделений [сил безопасности], в результате чего был немедленно ликвидирован, находившиеся с ним лица погибли», - сообщил Кнефати сирийскому агентству SANA. По его версии, «ячейка Хасана Ибрагима несет ответственность за убийство двух членов департамента общественной безопасности 3 марта». «Он также входил в состав руководства групп, связанных с бывшим режимом, и принимал участие в нападениях на армию и силы безопасности», - утверждал Кнефати.

6-10 марта подчиняющиеся новым властям Сирии силы безопасности подавили вооруженные выступления сторонников экс-президента в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс. В результате столкновений погибли свыше 1,5 тысячи человек.

24 марта в горных районах на границе провинций Идлиб и Латакия были задержаны 15 вооруженных сторонников Асада. Еще несколько групп, связанных с прежними властями, выявлены в районе города Хан-Шейхун, где проводилась зачистка местности.

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