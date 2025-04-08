Мигрантам в Германии нет места

Этот шаг связан с переговорами о создании правящей коалиции между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией (СДПГ), где обсуждается ужесточение миграционной политики. Стороны договорились как можно скорее завершить текущие программы добровольного приема беженцев и отказаться от новых инициатив в этой области. Исключение сделают лишь для тех лиц, процедуры в отношении которых находятся на завершающей стадии.

Программа UNHCR предоставляет беженцам, уже получившим убежище, возможность переехать в третью страну. Принимающее государство само определяет квоты и страны происхождения мигрантов. Германия планировала принять 13 100 человек в 2024 и 2025 годах, из которых на данный момент прибыл 5 061 беженец, включая украинцев и сирийцев. Переселение последних основано на соглашении между ЕС и Турцией от 2016 года.

Ранее стало известно, что Германия впервые за много лет потеряла лидерство и опустилась третье место в ЕС по количеству заявок на получение убежища. В первом квартале 2025 года было подано 37 787 прошений — на 41% меньше, чем в аналогичном периоде 2024-го, сообщала Welt со ссылкой на конфиденциальный доклад Еврокомиссии. Самой привлекательной страной для соискателей убежища стала Франция (40 871 заявок). На второй строчке оказалась Испания (39 318).

Чаще всего убежище в Германии запрашивали граждане Сирии (24%), Афганистана (16%) и Турции (11%). В целом больше всего запросов на статус беженца в ЕС поступает от граждан Венесуэлы (25 375 человек). За год количество заявок от них выросло на 44%.