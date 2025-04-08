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Маск назвал советника Трампа идиотом

8 апреля 2025, 23:13 1701

Бизнесмен и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск раскритиковал торгового советника главы государства Питера Наварро из-за политики пошлин.

«Наварро тупой как пробка», — написал Маск в одном из постов в Х. Кроме того, предприниматель назвал советника «настоящим идиотом» и напомнил о том, что Наварро выдумал экономиста по имени «Рон Вара» (созвучно с фамилией советника) и цитировал его в своих книгах.

Axios отмечает, что заочный спор между Маском и Наварро продолжается с 5 апреля. Бизнесмен в ответ на один из постов в Х об экономисте, где упоминалась его докторская степень, полученная в Гарварде, сказал, что PhD — «это плохая вещь, а не хорошая».

В интервью CNBC Наварро заявил, что Маск — не производитель автомобилей, а их «сборщик», поскольку машины Tesla состоят из множества запчастей, поставляемых из-за рубежа. «Ему нужны дешевые иностранные детали, и мы это понимаем», — сказал советник главы государства.

В ответ на это предприниматель назвал Наварро «тупее, чем пробка», а также указал, что Tesla — «наиболее вертикально интегрированный автопроизводитель в США с самой высокой долей американских деталей».

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