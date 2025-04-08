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Россия бомбит Харьков и Днепр

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8 апреля 2025, 23:41 1045

Российская армия вечером вторника, 8 апреля, дронами атаковала Харьков. Уже известно о прилете в одном из районов и пострадавшем, пишут украинские СМИ.

Около 20:30 Воздушные силы Украины сообщили о том, что российские ударные дроны начали заходить в воздушное пространство Харьковской области. Через некоторое время воздушники предупредили об опасности для Харькова.

«В Индустриальном районе города в результате атаки вражеских беспилотников горят складские помещения. О пострадавших информация на данную минуту не поступала», - написал мэр города Игорь Терехов.

Между тем несколько взрывов прозвучало в городе Днепре, город атакуют «Шахеды».

На этом фоне сообщают о взрывах в захваченном РФ Бердянске, сообщает назначенная Москвой «администрация» Запорожской области.

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