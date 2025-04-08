Украина предлагает Западу тестировать оружие на поле боя

Заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин на эстонско-украинском форуме оборонной промышленности, который состоялся в Киеве, призвал международных партнеров к углублению и долгосрочному сотрудничеству в оборонной сфере. В частности, он предложил использовать украинскую территорию в качестве площадки для испытаний зарубежной военной продукции в условиях реальных боевых действий.

«Эстония — настоящий друг нашей страны, и мы должны наращивать промышленное сотрудничество. Среди возможностей, которые предлагает Украина международным партнерам, — тестирование продукции в реальных условиях боевых действий и развитие долгосрочного партнерства в рамках совместных предприятий», — подчеркнул Чуркин.

Он также выделил приоритетные направления, где украинские вооруженные силы особенно нуждаются в помощи: технологии противодействия дронам и модернизация уже используемого на фронте оружия. Чуркин выразил благодарность Эстонии за постоянную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в свою очередь, выразил надежду, что форум станет площадкой для разработки новых совместных проектов в области оборонного производства и обмена технологиями. «Эстония готова поделиться с Украиной своим опытом в сфере IT и цифровизации», — подчеркнул он.