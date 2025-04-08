Трамп заявил, что пошлины приносят рекордные доходы

Американские пошлины на импортную продукцию приносят Соединенным Штатам 2 млрд долларов ежедневно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

«И для тех из вас, кто хочет знать о тарифах, о которых вы слышали: мы получаем почти 2 млрд долларов в день в виде тарифов, и у нас все очень хорошо», - подчеркнул он.

Президент рассказал, что Вашингтон ведет переговоры более чем с 70 государствами, которые хотят экспортировать свои товары в США. «Наша проблема в том, что мы не можем быстро принять такое количество стран, но нам и не нужно, поскольку, как вы знаете, тарифы работают, и деньги вливаются в страну на таком уровне, какого мы никогда не видели, и это будет здорово для нас», - добавил он.

«Сейчас Япония летит сюда, чтобы заключить сделку. Южная Корея летит сюда, чтобы заключить сделку, и другие государства летят сюда», - подчеркнул Трамп, добавив, что многие страны хотят заключить торговые сделки с Вашингтоном.

Американский лидер 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.