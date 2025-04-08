Лига чемпионов: «Арсенал» разгромил «Реал», «Интер» обыграл «Баварию»

В Лондоне «Арсенал» неожиданно разгромил мадридский «Реал» - 3:0.

На 58-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, забив со штрафного. На 70-й минуте Райс оформил дубль. На 75-й минуте полузащитник лондонского клуба Микель Мерино довел счет до разгромного.

«Бавария» в Мюнхене проиграла миланскому «Интеру» - 1:2.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте - отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 85-й минуте Томас Мюллер восстановил равновесие. На 88-й минуте Давиде Фраттези принес гостям победу.