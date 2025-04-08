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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло»

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
01:10 619

Неделю спустя после того, как Дональд Трамп объявил торговую войну всему миру, в Америке поднялась волна противодействия этой политике. И в этом совсем недавно образовавшемся хоре критиков объединились главы корпоративного сектора, сенаторы и влиятельные инфлюэнсеры. Все те чирлидеры, которые в течение двух с половиной месяцев после прихода к власти Трампа не смели оспаривать его решения.

В понедельник глава JP Morgan Джейми Даймон направил письмо акционерам компании, в котором написал: «Нынешние пошлины повысят инфляцию и приведут к угрозе рецессии».

Билл Экман, миллиардер и владелец крупнейшего хедж-фонда Pershing Square Capital Management назвал в социальной сети новые пошлины «экономической ядерной войной». Он призвал администрацию президента «затормозить введение этих мер». «Это совсем не то, за что мы проголосовали», - сказал он.

Всю Америку потряс новый мем: подсанкционный пингвин на месте Зеленского отвечает Трампу и Вэнсу: «Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло».

Дэвид Рикс, глава крупнейшей фармацевтической компании США Eli Lilly, предсказал, что «происходит переворот в политике США, после которого будет трудно вернуться назад». В конце февраля он на встрече с министром торговли США Говардом Лютником обещал инвестировать в промышленное производство США 27 миллиардов долларов. А теперь предупреждает, что нынешняя политика Белого дома приведет к сворачиванию инвестиций и сокращению штата сотрудников компаний.

Эти заявления, считает Washington Post, являются разрывом с прежним одобрением всего, что делал Трамп в первые два с половиной месяца. Корпоративную Америку не слишком волновали ни массовые увольнения, поскольку речь шла о государственных служащих, ни открытое разрушение отношений с западноевропейскими союзниками, ни массовая депортация иммигрантов. Многие из них боялись в случае неповиновения репрессий со стороны Трампа, вроде тех, которые он обрушил на университеты или юридические фирмы. Но теперь угроза банкротств нависла непосредственно над крупнейшими компаниями Америки, и они резко осмелели.

С корпоративным сектором блокировались и известные законодатели. Сенатор от Техаса Тед Круз предупреждает, что политика массовых пошлин Трампа несет «огромный риск». Круз, страшно преданный Трампу человек, говорит, что новые пошлины станут «перманентным налогом» на американских потребителей.

Глава JP Morgan Джейми Даймон ждал Трампа. Но не такой политики администрации

От крайне правого сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола никто не ожидал, что он станет ведущим вокалистом в кампании против пошлин Трампа. Но сейчас именно он возглавил оппозицию политике Дональда Трампа в Сенате. «Я республиканец и сторонник Трампа, - говорит он. - Но сейчас мы имеем двухпартийную проблему. И я не хочу жить по законам чрезвычайного положения, установленным исполнительной властью».

Пол выступает против принижения роли Конгресса, который никак не может повлиять на принятие решений Дональдом Трампом. А это, в свою очередь, ведет к эрозии политических позиций самого президента. Которую республиканцы совершенно не приветствуют.

Совершенно неожиданно к критикам торговой политики президента присоединился и Илон Маск. В минувшие дни он опубликовал многочисленные посты в своей сети Х, в которых напрямую обратился к Трампу с требованием пересмотреть курс на введение пошлин, и резко раскритиковал ведущего торгового советника президента Питера Наварро, который считается главным адвокатом этой политики. «PhD Гарварда, - написал Маск, имея в виду Наварро, – это плохая вещь, а не хорошая».

Самый преданный Трампу сенатор Тед Круз недоволен политикой Белого Дома

Но во всей этой истории с пошлинами есть сюжеты, которые выставляют администрацию Трампа в нелепом свете. Речь идет о том, что наряду с крупными странами он наложил пошлины в размере 10 процентов на крошечные острова Херд и Макдональд, находящиеся в 4 тысячах километрах к юго-западу от Австралии, почти на границе с Антарктидой.

По экономическим выкладкам, оказавшимся в распоряжении Трампа, импорт товаров из этих островов в США в 2022 году (последняя имеющаяся статистика) составил 1,4 миллиона долларов, и это была преимущественно продукция машиностроения и электроники.

Однако на островах Херд и Макдональд люди не живут. Их там никогда не было. Население — ноль, а кто есть, так это пингвины, тюлени и морские птицы. Вот на них-то и были наложены пошлины.

Сенаторы поддержали пингвинов в борьбе с Трампом

Ситуация с несчастными пингвинами, подвергшимися такому жуткому наказанию, вызвала бурные обсуждения в Америке. «Трамп вводит пошлины против пингвинов, но избавляет от них своего друга Владимира Путина», - говорит лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Однако оказалось, что антарктические пингвины и сами могут постоять за себя. Они организовали настоящий онлайновый поход на Вашингтон с сотнями мемов, которые сейчас публикуются во всех американских изданиях. Самой распространенной картинкой являются сотни пингвинов на льду, несущих плакаты «Долой пошлины!». А наиболее изощренной является та, которая показывает встречу Трампа, его вице-президента Джей Ди Вэнса и пингвина с островов. Последний сидит в кресле, на котором до этого располагался украинский президент Владимир Зеленский. «А ты когда-нибудь сказал нам «спасибо?» - спрашивает его Вэнс.

Мемы имеют тенденцию к креативному развитию. На той же картинке, появившейся через пару дней, пингвин отвечает Трампу и Вэнсу: «Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло».

Америка и весь окружающий ее мир, растерянные и порядком обозленные, смеются от души. Смех остается единственным ресурсом, который позволяет людям спастись от мрачной точки и безысходности.

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