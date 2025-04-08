Биржи отреагировали падением на пошлины для Китая в 104%

Котировки акций на американских биржах к закрытию торгов во вторник, 8 апреля, снизились после резкого роста в начале сессии, пишет Bloomberg.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов потерял 0,8%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,5%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 2,1%.

В начале торгов все три основных индекса росли примерно на 4%, ситуация изменилась после того, как Белый дом объявил о решении ввести для Китая с 9 апреля пошлины в 104%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,9% — до 61,69 доллара за баррель. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки 62 доллара за баррель впервые с 7 апреля 2021 года.

Американские биржи заканчивают торги снижением основных индексов четвертую торговую сессию подряд. Так фондовый рынок реагирует на торговую войну, начатую президентом США Дональдом Трампом.