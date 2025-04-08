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В Германии договорились о создании «большой коалиции»

01:53 681

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились о формировании правящей в ФРГ коалиции после досрочных выборов в Бундестаг. Об этом сообщил NTV со ссылкой на источники в переговорных кругах.

По данным телеканала, участники переговоров смогли достигнуть принципиальной договоренности по вызывавшим разногласия пунктам будущего коалиционного договора. «Дело теперь осталось только за деталями», - отметили источники телеканала.

Отмечается, что три партии намерены проинформировать общественность о результатах переговоров в среду днем.

Напомним, что в Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг. ХДС/ХСС победил на них, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии» с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% голосов избирателей. Далее следуют «Зеленые» и Левая партия, за которых проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

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