Обвал цен на нефть. Что делать Азербайджану?

Еще в ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп всячески уверял, что добычу нефти в мире надо нарастить, а значит цены ожидаемо спустить. То же самое экстравагантный глава государства повторил 23 января 2025 года, уже в ипостаси президентом США, выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе. Стоит привести его цитату: «Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить. К моему удивлению, они не сделали этого до президентских выборов в США. Вы (ОПЕК+) должны снизить цену на нефть, это положит конец этой войне между РФ и Украиной. Вы можете положить конец этой войне», — сказал 23 января Трамп. Тогда мировые цены на нефть мгновенно среагировали: 1 баррель эталонной «Brent» подешевел с $79,5 до $78, а западно-техасская WTI — до $75 за баррель.

Почему Трамп сбивает цену? Хотя еще совсем недавно в кульминационный момент бушующей пандемии именно Трамп вкупе с Путиным и королем Саудовской Аравии бросили все силы на спасение нефтяного рынка и выхода на оптимальную добычу, подтянув цену с жалких 20 долларов до приличной отметки в $65-70 за баррель. Нынешняя несговорчивость Путина, затягивание бойни в Украине, торговая война США и Китая — двух крупнейших экономик мира, обязывают Трампа запустить «наихудший сценарий для нефтяных экономик. «Трамп реализует свой предвыборный лозунг «Driill, baby, drill» («Бури, детка, бури»), не отступая от него, стремясь наращивать добычу нефти и подталкивая к этому своих сторонников в ОПЕК+, которые уже решили повысить добычу. Да, налицо совпадение с обвалом фондового рынка из-за тарифной политики, и с 3 апреля цены на нефть тоже лихорадит. Но фондовый рынок восстановится быстро, а вот цены на нефть на рынке должны нащупать тот предел, ниже которого игрокам их падение не выгодно», — сказал в беседе с haqqin.az азербайджанский эксперт-экономист Натик Джафарли. По его мнению, странам надо ориентироваться на себестоимость добычи нефти в США.

«В связи с новыми технологиями и инновациями, себестоимость добычи нефти в США находится на уровне $30-35 за баррель. То есть, в среднесрочной перспективе мировые цены на нефть вряд ли упадут ниже этой отметки. А с учетом того, что бюджет Саудовской Аравии на 2025 год сверстан с учетом цены $80 за баррель, то мировая цена может варьироваться в пределах $55-65. Такая цена, как и прежде, устраивает практически всех игроков и может держаться несколько лет», — подчеркнул Джафарли. Отметим, что бюджет Саудовской Аравии на 60% зависит от нефтяного сектора. Та же пропорция и у РФ, бюджет которой на 2025 год сформирован исходя из цены на нефть $60 за баррель. В настоящее время США лидируют по суточной добычи нефти в мире: в среднем добывая 13-13,5 млн баррелей в сутки (Вашингтон покрывает четверть мирового спроса в жидких углеводородах), а если удастся возобновить добычу на Аляске и в прибрежных зонах США, то показатель может вырасти до 15 млн бар/сут. По данным правительства США, крупнейшими импортерами в ЕС являются Нидерланды, Испания, Франция, Германия, Италия, Дания и Швеция. Конечно же, много нефти берет Азия, тот же Китай, и в этом смысле очень важно, что США 12 апреля начинают прямые переговоры с крупнейшим производителем нефти — Ираном, что также повлияет на снижение мировых цен на нефть.

Главный вопрос: как же колебания цен на нефть отразится на азербайджанской экономике? В частности, бюджет Азербайджана на 2025 год свёрстан с оценкой средней стоимости барреля нефти в 70 долларов. Но 5 апреля цена на азербайджанскую легкую нефть Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,23 процента и составила 69,64 доллара за баррель. Дальнейшее снижение неминуемо. Понятно, что на фоне временных потерь доходов бюджета нужно действовать проактивно, развивая ненефтяной сектор экономики. Во-первых, сделать ставку на закупку полных технологических линий вместо комплектующих для сборки. В частности, такая стратегия уже проявилась в отношении китайского гиганта BYD, который построит завод по сборке электробусов и производству части комплектующих. В рамках соглашения подписанного между BYD и Азербайджанской инвестиционной компанией, планируется довести к 2030 году уровень локализации производства запасных частей до 40 процентов. Во-вторых, следует усиливать региональные торговые соглашения в рамках СНГ, стабилизированном на периферии крупных макроэкономических ядер (экономический рост зоны СНГ в 2024 году составил 4,7 процента). Поэтому необходимо ускоренно расширять рынок для сбыта собственной продукции - электроэнергии, трубопроката, карбамида, добычи и экспорта цветных и редкоземельных металлов. Ибо нынешние ценовые спады пройдут, однако испытанные кризисом промышленные и торговые связи останутся. Есть также хорошие перспективы в комплексном взаимодействии Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией по линии нефтегазохимии, производства удобрений, развития магистральной транспортной инфраструктуры. В-третьих, для занятия более удачной позиции в новом мировом разделении труда следует активно вести мониторинг международных активов, стоимость которых упала или упадет в ближайшее время. В частности, один из вариантов подобного проактивного реагирования – это переговоры с итальянским металлургическим холдингом Acciaierie d'Italia AS. В-четвёртых, нужно бороться на перспективных рынках, где много свободного места. Сейчас таким регионом остаётся Африка, где ещё много резервов. В этом направлении Баку также проводит значительную работу как на Севере Африке, так и ближе к экваториальной зоне «Черного континента».

SOCAR: надежда умирает последней Каковы же ожидания в SOCAR? В беседе с haqqin.az источник в Госнефтекомпании Азербайджана выразил надежду на скорейшую стабилизацию мирового рынка. «Колебания цен улягутся, и появится полная ясность», - отметили кратко, но многозначительно. Так или иначе, но в портфеле SOCAR Trading (торговое подразделение SOCAR) на нефть Azeri Light приходится треть от общих операций с нефтью, то есть в наличии - возможность для маневров. Новый исполнительный директор SOCAR Trading Натик Мустафаев отметил, что компания будет ориентирована на диверсификацию портфеля по продукции и по географии продаж. В BP не столь оптимистичны, как в SOCAR, и предпочитают пока наблюдать за глобальным рынком.