Армения открыла огонь на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 8 апреля с 19:20 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман и Юхары Шорджа Басаркечарского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.