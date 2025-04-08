USD 1.7000
EUR 1.8655
RUB 1.9702
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Армения открыла огонь на границе

заявление Минобороны Азербайджана
08:39 910

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 8 апреля с 19:20 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман и Юхары Шорджа Басаркечарского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Европа услышала Алиева в Самарканде
Европа услышала Алиева в Самарканде новый поворот; все еще актуально
8 апреля 2025, 21:16 6166
Атака на российские регионы
Атака на российские регионы
09:15 306
«Звонят нам и целуют меня в з...»: так Трамп унижает страны
«Звонят нам и целуют меня в з...»: так Трамп унижает страны
09:05 739
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло»
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло» наша корреспонденция
01:10 5679
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана главное на этот час
8 апреля 2025, 18:37 6532
Воронежские корни Джулани
Воронежские корни Джулани неожиданно
01:25 4639
Гони бабло, Фазик! Раком и моллюсками!!!
Гони бабло, Фазик! Раком и моллюсками!!! где деньги, Зин?!
8 апреля 2025, 22:01 8931
Анкара и Баку преодолели «французский барьер»: азербайджанский штурмовик «Лачин» с крылатой ракетой SOM!
Анкара и Баку преодолели «французский барьер»: азербайджанский штурмовик «Лачин» с крылатой ракетой SOM!
8 апреля 2025, 17:13 8324
США обещают Китаю «невероятную щедрость»
США обещают Китаю «невероятную щедрость» обновлено 00:35
00:35 7133
ВСУ взяли в плен китайцев: Реакция США
ВСУ взяли в плен китайцев: Реакция США видео; обновлено 23:58
8 апреля 2025, 23:58 12475
Нефть обвалилась
Нефть обвалилась обновлено 23:39
8 апреля 2025, 23:39 9645

ЭТО ВАЖНО

Европа услышала Алиева в Самарканде
Европа услышала Алиева в Самарканде новый поворот; все еще актуально
8 апреля 2025, 21:16 6166
Атака на российские регионы
Атака на российские регионы
09:15 306
«Звонят нам и целуют меня в з...»: так Трамп унижает страны
«Звонят нам и целуют меня в з...»: так Трамп унижает страны
09:05 739
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло»
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло» наша корреспонденция
01:10 5679
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана главное на этот час
8 апреля 2025, 18:37 6532
Воронежские корни Джулани
Воронежские корни Джулани неожиданно
01:25 4639
Гони бабло, Фазик! Раком и моллюсками!!!
Гони бабло, Фазик! Раком и моллюсками!!! где деньги, Зин?!
8 апреля 2025, 22:01 8931
Анкара и Баку преодолели «французский барьер»: азербайджанский штурмовик «Лачин» с крылатой ракетой SOM!
Анкара и Баку преодолели «французский барьер»: азербайджанский штурмовик «Лачин» с крылатой ракетой SOM!
8 апреля 2025, 17:13 8324
США обещают Китаю «невероятную щедрость»
США обещают Китаю «невероятную щедрость» обновлено 00:35
00:35 7133
ВСУ взяли в плен китайцев: Реакция США
ВСУ взяли в плен китайцев: Реакция США видео; обновлено 23:58
8 апреля 2025, 23:58 12475
Нефть обвалилась
Нефть обвалилась обновлено 23:39
8 апреля 2025, 23:39 9645
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться