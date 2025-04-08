«Звонят нам и целуют меня в з...»: так Трамп унижает страны

Президент Дональд Трамп с пренебрежением отозвался о странах, которые обращаются к США с просьбой заключить торговые соглашения в связи с американскими пошлинами.

«Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Так и есть. Они просто умирают, стремясь заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно. Я сделаю все, что угодно, сэр...». А мы вовсе не обязательно хотим заключать с ними сделку. Мы счастливы от того, что имеем, получая свои $2 млрд в день. Но они хотят заключить с нами сделку», — сказал глава государства, выступая в Вашингтоне на ужине по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.