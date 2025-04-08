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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

«Звонят нам и целуют меня в з...»: так Трамп унижает страны

09:05 743

Президент Дональд Трамп с пренебрежением отозвался о странах, которые обращаются к США с просьбой заключить торговые соглашения в связи с американскими пошлинами.

«Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Так и есть. Они просто умирают, стремясь заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно. Я сделаю все, что угодно, сэр...». А мы вовсе не обязательно хотим заключать с ними сделку. Мы счастливы от того, что имеем, получая свои $2 млрд в день. Но они хотят заключить с нами сделку», — сказал глава государства, выступая в Вашингтоне на ужине по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

Трамп утверждает, что компании возвращаются в Соединенные Штаты и инвестируют триллионы долларов. Ранее глава государства рассказал, что более 70 стран обратились к США с просьбой заключить торговые соглашения.

Трамп также сообщил, что в ходе ужина на кампании республиканцев были собраны 35 миллионов долларов. На мероприятии «уровень пожертвований» достигал $310 100, а самое дешевое место стоило $6000 на человека или $10 000 на пару, отмечает Fox News.

2 апреля Трамп анонсировал введение взаимных пошлин в отношении товаров из десятков стран. Базовой ставкой стали 10%, однако для некоторых государств тариф будет выше. Так, для Китая была объявлена пошлина 34%, для ЕС — 20%. Трамп сказал, что США открыты для переговоров с теми странами, которые этого хотят. Некоторые страны ввели ответные пошлины. В частности, Пекин объявил об ответных тарифах в 34% с 10 апреля. Позже Трамп ввел новые пошлины для Китая — общий размер тарифов достиг 104%. Евросоюз планирует ввести ответные 25-процентные пошлины на ряд американских товаров.

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