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Атака на российские регионы

09:15 312

Министерство обороны России утром среды, 9 апреля, заявило, что за вечер и ночь над десятью российскими регионами и Крымом были сбиты 158 украинских беспилотников.

Согласно заявлению министерства, больше всего беспилотников было «перехвачено и уничтожено» над Краснодарским краем и Ростовской областью: 67 и 29 соответственно.

Кроме этих двух регионов, беспилотники, утверждает министерство, сбивали над Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Саратовской и Орловской областями, Ставропольским краем, над Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

О последствиях налетов и их отражения, как и об общем числе запущенных украинцами беспилотников министерство традиционно ничего не сообщает.

Тем временем врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что украинский БПЛА самолетного типа атаковал 9 апреля военный аэродром в Оренбургской области. По его словам, силы ПВО смогли отразить атаку.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что атаку беспилотников отразили в Моздокском районе. Жертв и разрушений, по его словам, нет. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что силы ПВО работали в шести районах региона.

На фоне атак беспилотников аэропорты Саратова, Ульяновска, Волгограда, Владикавказа и Грозного перестали принимать и отправлять рейсы. Представитель Росавиации Артем Кореняко утром 9 апреля сообщил об отмене ограничений на полеты во Владикавказе, Волгограде и Грозном.

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