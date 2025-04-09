Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
С военной точки зрения, будь то Вторая Карабахская война или антитеррористическая операция сентября 2023 года, и то, что мы делаем после этого для укрепления нашего военного потенциала, абсолютно понятно, сказал президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».
«Особенно если учесть, что идет большой процесс милитаризации Армении. Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности. Оно лишь приведет к потенциальной напряженности в будущем», - отметил глава азербайджанского государства.
* * * 11:30
Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции. Как только это будет сделано и будет подписано мирное соглашение, и тогда не будет никаких препятствий для Южного Кавказа, чтобы попытаться стать интегрированным регионом.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».
«Я думаю, что это может быть беспроигрышной ситуацией для трех стран Южного Кавказа. И будучи реалистами, конечно, мы не можем себе представить, что сразу же станем друзьями с Арменией. Это нереально, и даже говорить о какой-то экономической интеграции преждевременно. Но мы готовы к тому, чтобы начать делать небольшие шаги в мерах по укреплению доверия», - отметил глава государства, подчеркнув, что в последнее время были определенные инициативы, и мы будем ждать позиции армянской стороны.
* * * 10:47
Если будет подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией, то, конечно, тогда не будет никаких препятствий для начала сотрудничества.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».
«Думаю, что нам не следует терять времени, потому что, опять же, в отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении. Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции», - сказал глава азербайджанского государства.
* * * 10:47
Азербайджан выступил посредником в первом примирении Турции и Израиля. Во время первого кризиса мы сыграли активную роль в сближении позиций этих двух стран.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».
Глава государства, отметив, что Израиль и Турция являются близкими друзьями Азербайджана, сказал: «Мы союзники Турции. Мы подписали Шушинскую декларацию в 2021 году и официально являемся союзниками».
Подчеркнув, что Израиль также является дружественной для Азербайджана страной, президент сказал, что «эта взаимная дружба на протяжении многих лет проявлялась в различных сложных ситуациях. Поэтому любое недопонимание между этими двумя странами нас беспокоит».
* * * 10:35
К сожалению, армянская оккупация территории Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированный регион. У нас были все шансы для этого, сказал президент Ильхам Алиев, выступая на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».
«Однако агрессия, разруха и страдания азербайджанского народа не позволили этому случиться. Южный Кавказ не был интегрирован, хотя с экономической точки зрения, с точки зрения транспортных путей и, конечно, энергетической безопасности, это могло бы произойти. Отношения между Азербайджаном и Грузией являются наглядным примером всех тех сегментов, о которых я только что говорил, - энергетическая безопасность, транспорт, политический диалог, инвестиции, экономические преимущества. Армения фактически лишила себя всего этого. Фактически в результате оккупации и агрессии она лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных путей», - отметил глава государства.
* * * 10:23
Азербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве со многими странами. Таким образом, эта уже созданная платформа позволяет нам играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между регионом Центральной Азии и Европой.
Так заявил президент Ильхам Алиев, выступая на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».
«Конечно, планируя долгосрочное сотрудничество с этим регионом, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что Азербайджан не обойти стороной. Хотя в Европе есть и те, кто предпочел бы отделить Азербайджан не только от этого процесса, но и провести разделительные линии на Кавказе, особенно на Южном Кавказе. Но эти попытки не увенчаются успехом», - подчеркнул глава государства.
* * * 10:10
В Университете АДА с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит международный форум на тему «К новому миропорядку».
Глава государства в своем выступлении на форуме сказал, что «подобные мероприятия проводились несколько раз. Большая группа международных экспертов из разных стран посещает Азербайджан для решения важных вопросов глобальной повестки дня. Все эти визиты помогают лучше узнать Азербайджан, почувствовать пульс страны».
«Регулярные визиты международных экспертов на освобожденные территории после освобождения исторических территорий Азербайджана, конечно же, дают больше информации об истории нашей страны, об истории конфликта, о сегодняшних реалиях Азербайджана», - отметил президент Ильхам Алиев.