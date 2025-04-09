Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

С военной точки зрения, будь то Вторая Карабахская война или антитеррористическая операция сентября 2023 года, и то, что мы делаем после этого для укрепления нашего военного потенциала, абсолютно понятно, сказал президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку». «Особенно если учесть, что идет большой процесс милитаризации Армении. Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности. Оно лишь приведет к потенциальной напряженности в будущем», - отметил глава азербайджанского государства.

* * * 11:30 Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции. Как только это будет сделано и будет подписано мирное соглашение, и тогда не будет никаких препятствий для Южного Кавказа, чтобы попытаться стать интегрированным регионом. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку». «Я думаю, что это может быть беспроигрышной ситуацией для трех стран Южного Кавказа. И будучи реалистами, конечно, мы не можем себе представить, что сразу же станем друзьями с Арменией. Это нереально, и даже говорить о какой-то экономической интеграции преждевременно. Но мы готовы к тому, чтобы начать делать небольшие шаги в мерах по укреплению доверия», - отметил глава государства, подчеркнув, что в последнее время были определенные инициативы, и мы будем ждать позиции армянской стороны.

* * * 10:47 Если будет подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией, то, конечно, тогда не будет никаких препятствий для начала сотрудничества. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку». «Думаю, что нам не следует терять времени, потому что, опять же, в отношении мирного соглашения мяч на стороне Армении. Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции», - сказал глава азербайджанского государства.

* * * 10:47 Азербайджан выступил посредником в первом примирении Турции и Израиля. Во время первого кризиса мы сыграли активную роль в сближении позиций этих двух стран. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку». Глава государства, отметив, что Израиль и Турция являются близкими друзьями Азербайджана, сказал: «Мы союзники Турции. Мы подписали Шушинскую декларацию в 2021 году и официально являемся союзниками». Подчеркнув, что Израиль также является дружественной для Азербайджана страной, президент сказал, что «эта взаимная дружба на протяжении многих лет проявлялась в различных сложных ситуациях. Поэтому любое недопонимание между этими двумя странами нас беспокоит».

* * * 10:35 К сожалению, армянская оккупация территории Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированный регион. У нас были все шансы для этого, сказал президент Ильхам Алиев, выступая на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку». «Однако агрессия, разруха и страдания азербайджанского народа не позволили этому случиться. Южный Кавказ не был интегрирован, хотя с экономической точки зрения, с точки зрения транспортных путей и, конечно, энергетической безопасности, это могло бы произойти. Отношения между Азербайджаном и Грузией являются наглядным примером всех тех сегментов, о которых я только что говорил, - энергетическая безопасность, транспорт, политический диалог, инвестиции, экономические преимущества. Армения фактически лишила себя всего этого. Фактически в результате оккупации и агрессии она лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных путей», - отметил глава государства.

* * * 10:23 Азербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве со многими странами. Таким образом, эта уже созданная платформа позволяет нам играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между регионом Центральной Азии и Европой. Так заявил президент Ильхам Алиев, выступая на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку». «Конечно, планируя долгосрочное сотрудничество с этим регионом, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что Азербайджан не обойти стороной. Хотя в Европе есть и те, кто предпочел бы отделить Азербайджан не только от этого процесса, но и провести разделительные линии на Кавказе, особенно на Южном Кавказе. Но эти попытки не увенчаются успехом», - подчеркнул глава государства.