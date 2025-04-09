Михаил Ефремов вышел на свободу

Актер Михаил Ефремов вышел из колонии после того, как отбыл наказание за гибель водителя в результате ДТП.

В разговоре с РБК адвокат Ефремова Юрий Падалко эту информацию подтвердил.

Актера освободили «в законном порядке», уточнил юрист. Падалко отметил, что после освобождения артист начнет лечиться и заниматься своей карьерой, потому что любит профессию. По словам адвоката, Ефремов скучал по работе и снимал небольшие фильмы в колонии.