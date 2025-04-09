Михаил Ефремов вышел на свободу
Актер Михаил Ефремов вышел из колонии после того, как отбыл наказание за гибель водителя в результате ДТП.
В разговоре с РБК адвокат Ефремова Юрий Падалко эту информацию подтвердил.
Актера освободили «в законном порядке», уточнил юрист. Падалко отметил, что после освобождения артист начнет лечиться и заниматься своей карьерой, потому что любит профессию. По словам адвоката, Ефремов скучал по работе и снимал небольшие фильмы в колонии.
Ефремов теперь обязан отмечаться в правоохранительных органах, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.
В конце марта Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение артиста. Решение суда вступило в силу через 15 суток.
В заключении актер провел около четырех с половиной лет из назначенного ему срока в восемь лет.
Михаил Ефремов в сентябре 2020 года был признан Пресненским судом Москвы виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ) и получил восемь лет колонии (в прениях прокуратура запрашивала 11 лет). Позже Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода. ДТП произошло 8 июня 2020 года, когда актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 57-летний Михаил Захаров. Он скончался в больнице.