Трамп анонсировал новые пошлины: теперь на лекарства

По словам Трампа, новая мера должна стимулировать фармацевтические компании возвращать производство в США.

Об этом он сообщил во время выступления на мероприятии Национального республиканского комитета Конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «крупные» пошлины на импорт фармацевтической продукции.

«Как только мы это сделаем — они вернутся. Потому что мы — большой рынок», — подчеркнул американский лидер.

Вопрос зависимости от иностранных поставок медикаментов Трамп поднимал и ранее, неоднократно обещая вернуть производство в страну.

Помимо фармацевтики, администрация президента планирует ввести пошлины и в других секторах — в частности, на пиломатериалы и полупроводники. Подробности пока не раскрываются.

Ранее США уже ввели секторальные пошлины на сталь, алюминий, автомобили, а также начали процесс тарифного регулирования поставок меди.