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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Трамп анонсировал новые пошлины: теперь на лекарства

10:40 911

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «крупные» пошлины на импорт фармацевтической продукции.

Об этом он сообщил во время выступления на мероприятии Национального республиканского комитета Конгресса.

По словам Трампа, новая мера должна стимулировать фармацевтические компании возвращать производство в США.

«Как только мы это сделаем — они вернутся. Потому что мы — большой рынок», — подчеркнул американский лидер.

Вопрос зависимости от иностранных поставок медикаментов Трамп поднимал и ранее, неоднократно обещая вернуть производство в страну.

Помимо фармацевтики, администрация президента планирует ввести пошлины и в других секторах — в частности, на пиломатериалы и полупроводники. Подробности пока не раскрываются.

Ранее США уже ввели секторальные пошлины на сталь, алюминий, автомобили, а также начали процесс тарифного регулирования поставок меди.

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