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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

В Сенате США предложили отменить новые пошлины Трампа

10:50 809

Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден представил в Конгрессе США резолюцию об отмене новых таможенных пошлин, введённых администрацией президента Дональда Трампа.

Документ был подан как «привилегированная резолюция», что обязывает Сенат рассмотреть его в течение ближайших двух дней.

Уайден заявил, что пошлины «бьют по американским семьям и малому бизнесу» и подчеркнул необходимость вмешательства Конгресса для «контроля над полномочиями президента в вопросах торговли».

По словам сенатора, его предложение пользуется поддержкой части республиканцев, однако, как отмечает Bloomberg, документ, скорее всего, столкнётся с сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит сторонникам Трампа. Кроме того, сам президент может наложить вето.

Ранее в Конгрессе уже была попытка отменить 25%-е пошлины на импорт из Канады, но инициатива не прошла в нижней палате и также рискует быть заблокирована Белым домом.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении универсальных пошлин в размере 10% на товары из 185 стран и территорий, за исключением России. 3 апреля вступили в силу тарифы на импорт автомобилей (25%), а с 5 апреля — на остальную продукцию.

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