В Сенате США предложили отменить новые пошлины Трампа

Уайден заявил, что пошлины «бьют по американским семьям и малому бизнесу» и подчеркнул необходимость вмешательства Конгресса для «контроля над полномочиями президента в вопросах торговли».

Документ был подан как «привилегированная резолюция», что обязывает Сенат рассмотреть его в течение ближайших двух дней.

По словам сенатора, его предложение пользуется поддержкой части республиканцев, однако, как отмечает Bloomberg, документ, скорее всего, столкнётся с сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит сторонникам Трампа. Кроме того, сам президент может наложить вето.

Ранее в Конгрессе уже была попытка отменить 25%-е пошлины на импорт из Канады, но инициатива не прошла в нижней палате и также рискует быть заблокирована Белым домом.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении универсальных пошлин в размере 10% на товары из 185 стран и территорий, за исключением России. 3 апреля вступили в силу тарифы на импорт автомобилей (25%), а с 5 апреля — на остальную продукцию.