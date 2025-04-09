Румынского принца арестовали в Париже
10:55 1390
Глава румынского королевского дома арестован в Париже.
Внук бывшего короля Румынии Павел-Филипп Гогенцоллерн арестован во Франции. Особу королевских кровей обвиняют в махинациях с недвижимостью, отмывании денег и коррупции.
Задержали Гогенцоллерна на основании общеевропейского ордера, выданного румынскими властями. Власти Румынии намерены добиваться его экстрадиции.
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