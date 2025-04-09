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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Румынского принца арестовали в Париже

10:55 1390

Глава румынского королевского дома арестован в Париже.

Внук бывшего короля Румынии Павел-Филипп Гогенцоллерн арестован во Франции. Особу королевских кровей обвиняют в махинациях с недвижимостью, отмывании денег и коррупции.

Задержали Гогенцоллерна на основании общеевропейского ордера, выданного румынскими властями. Власти Румынии намерены добиваться его экстрадиции.

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