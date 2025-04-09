Глава Минздрава Азербайджана посетил ведущие медицинские центры Казахстана

В рамках заседания участники мероприятия ознакомились с деятельностью ведущих медицинских центров Казахстана - Национального координационного центра экстренной медицины, Национального научного онкологического центра и больницы медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан.

Как уже сообщалось, в столице Республики Казахстан Астане проходит V заседание министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

В ходе встречи была предоставлена информация, что Национальный координационный центр экстренной медицины осуществляет координацию оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, развитие службы санитарной авиации, мониторинг экстренной медицинской помощи, внедрение современных технологий в сфере медицинской эвакуации. В то же время Национальный научный онкологический центр — крупнейший специализированный медицинский центр в Казахстане, предлагающий передовые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Кроме того, Больница медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан представляет собой современную медицинскую организацию для оказания квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи государственным служащим.

В рамках V заседания министров здравоохранения стран-членов ОТГ по инициативе Всемирной организации здравоохранения также состоялось субрегиональное совещание на тему: «Запуск инициативы «Центральная Азия – свободная от туберкулеза». В ходе совещания была предоставлена информация о достигнутых успехах и существующих проблемах в профилактике, диагностике и лечении туберкулеза в странах Центральной Азии.

Также в рамках мероприятия с участием деловых партнеров состоялась бизнес-встреча на тему: «Привлечение инвестиций в здравоохранение стран ОТГ». В ходе встречи обсуждена текущая ситуация в сфере здравоохранения и привлечение инвестиций в данный сектор, а также пути совместной реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни и здоровья граждан тюркских государств.

Затем участники V заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей ОТГ посетили Выставку фармацевтического и медицинского оборудования Казахстана.