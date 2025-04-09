USD 1.7000
EUR 1.8808
RUB 1.9773
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Глава Минздрава Азербайджана посетил ведущие медицинские центры Казахстана

фото
10:59 400

Как уже сообщалось, в столице Республики Казахстан Астане проходит V заседание министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках заседания участники мероприятия ознакомились с деятельностью ведущих медицинских центров Казахстана - Национального координационного центра экстренной медицины, Национального научного онкологического центра и больницы медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан.

В ходе встречи была предоставлена информация, что Национальный координационный центр экстренной медицины осуществляет координацию оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, развитие службы санитарной авиации, мониторинг экстренной медицинской помощи, внедрение современных технологий в сфере медицинской эвакуации. В то же время Национальный научный онкологический центр — крупнейший специализированный медицинский центр в Казахстане, предлагающий передовые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Кроме того, Больница медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан представляет собой современную медицинскую организацию для оказания квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи государственным служащим.

В рамках V заседания министров здравоохранения стран-членов ОТГ по инициативе Всемирной организации здравоохранения также состоялось субрегиональное совещание на тему: «Запуск инициативы «Центральная Азия – свободная от туберкулеза». В ходе совещания была предоставлена информация о достигнутых успехах и существующих проблемах в профилактике, диагностике и лечении туберкулеза в странах Центральной Азии.

Также в рамках мероприятия с участием деловых партнеров состоялась бизнес-встреча на тему: «Привлечение инвестиций в здравоохранение стран ОТГ». В ходе встречи обсуждена текущая ситуация в сфере здравоохранения и привлечение инвестиций в данный сектор, а также пути совместной реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни и здоровья граждан тюркских государств.

Затем участники V заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей ОТГ посетили Выставку фармацевтического и медицинского оборудования Казахстана.

Алиев: Армения рассчитывала на Камалу Харрис
Алиев: Армения рассчитывала на Камалу Харрис
12:20 69
Военный прокурор станет конституционным судьей
Военный прокурор станет конституционным судьей
12:01 460
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией видео
11:40 3840
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло»
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло» наша корреспонденция; все еще актуально
01:10 7876
Тяжелая утрата постигла Самира Шарифова
Тяжелая утрата постигла Самира Шарифова
09:58 3528
Поднебесная грозит жестким ответом Трампу
Поднебесная грозит жестким ответом Трампу
11:47 653
Америка готовится к возможному конфликту с Китаем
Америка готовится к возможному конфликту с Китаем
11:37 543
Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
11:20 869
Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа
Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа
11:20 1035
У здания парламента Грузии напряженно
У здания парламента Грузии напряженно
11:10 717
Румынского принца арестовали в Париже
Румынского принца арестовали в Париже
10:55 1394

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Армения рассчитывала на Камалу Харрис
Алиев: Армения рассчитывала на Камалу Харрис
12:20 69
Военный прокурор станет конституционным судьей
Военный прокурор станет конституционным судьей
12:01 460
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией видео
11:40 3840
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло»
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло» наша корреспонденция; все еще актуально
01:10 7876
Тяжелая утрата постигла Самира Шарифова
Тяжелая утрата постигла Самира Шарифова
09:58 3528
Поднебесная грозит жестким ответом Трампу
Поднебесная грозит жестким ответом Трампу
11:47 653
Америка готовится к возможному конфликту с Китаем
Америка готовится к возможному конфликту с Китаем
11:37 543
Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
11:20 869
Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа
Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа
11:20 1035
У здания парламента Грузии напряженно
У здания парламента Грузии напряженно
11:10 717
Румынского принца арестовали в Париже
Румынского принца арестовали в Париже
10:55 1394
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться