У здания парламента Грузии напряженно

Телеканал Pirveli сообщает, что недовольство собравшихся здесь вызвало и прибытие на Руставели депутата-мажоритария от Глдани Константина Зарнадзе. «Русский», — скандировали собравшиеся у законодательного органа и не дали Зарнадзе пройти к мемориалу 9 апреля. Участники акции не дали такой возможности и зятю Ираклия Кобахидзе — Давиду Пацация, сообщает СМИ.

Возле здания парламента Грузии произошло несколько стычек между участниками акции протеста и неизвестными лицами. Конфликт вылился в словесные оскорбления, которые переросли в стычки, сообщают грузинские СМИ.

На территории, прилегающей к зданию парламента, мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.

Также сообщается, что митингующие не пропускают к мемориалу жертвам разгона демонстрации 9 апреля 1989 года сторонников правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», желающих возложить цветы. Ожидается, что к мемориалу должны приехать президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, а также члены правительства.

Участники акции протеста в Тбилиси провели ночь перед зданием парламента, чтобы в среду помешать представителям власти пройти к мемориалу.

9 апреля 1989 года десятитысячный митинг за независимость, проходивший у здания парламента Грузинской ССР в Тбилиси, был разогнан советскими войсками, погиб 21 демонстрант. Через два года - 9 апреля 1991 года - по инициативе председателя Верховного совета Грузинской ССР Звиада Гамсахурдии (занял этот пост в ноябре 1990 года, с мая 1991 года до января 1992 года был президентом страны) парламент принял акт о восстановлении независимости Грузии.