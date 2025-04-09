USD 1.7000
EUR 1.8808
RUB 1.9773
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа

11:20 1038

Евросоюз планирует ввести 25%-е пошлины на американские товары, прицельно выбирая продукцию из штатов, где традиционно побеждают республиканцы.

Об этом сообщает Politico.

Мера затронет чувствительные сектора: в списке соевые бобы, мясо, табак, сталь, железо, алюминий и грузовики — товары, которые активно экспортируются из «красных штатов».

Так ЕС отвечает на экономическое давление со стороны Вашингтона.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюз должен закупить американских энергоносителей на сумму $350 млрд, если хочет отсрочить введение новых пошлин.

Алиев: Армения рассчитывала на Камалу Харрис
Алиев: Армения рассчитывала на Камалу Харрис
12:20 76
Военный прокурор станет конституционным судьей
Военный прокурор станет конституционным судьей
12:01 463
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией видео
11:40 3849
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло»
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло» наша корреспонденция; все еще актуально
01:10 7880
Тяжелая утрата постигла Самира Шарифова
Тяжелая утрата постигла Самира Шарифова
09:58 3531
Поднебесная грозит жестким ответом Трампу
Поднебесная грозит жестким ответом Трампу
11:47 656
Америка готовится к возможному конфликту с Китаем
Америка готовится к возможному конфликту с Китаем
11:37 544
Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
11:20 870
Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа
Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа
11:20 1039
У здания парламента Грузии напряженно
У здания парламента Грузии напряженно
11:10 719
Румынского принца арестовали в Париже
Румынского принца арестовали в Париже
10:55 1394

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Армения рассчитывала на Камалу Харрис
Алиев: Армения рассчитывала на Камалу Харрис
12:20 76
Военный прокурор станет конституционным судьей
Военный прокурор станет конституционным судьей
12:01 463
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией видео
11:40 3849
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло»
«Еще одно слово, и я накакаю вам в кресло» наша корреспонденция; все еще актуально
01:10 7880
Тяжелая утрата постигла Самира Шарифова
Тяжелая утрата постигла Самира Шарифова
09:58 3531
Поднебесная грозит жестким ответом Трампу
Поднебесная грозит жестким ответом Трампу
11:47 656
Америка готовится к возможному конфликту с Китаем
Америка готовится к возможному конфликту с Китаем
11:37 544
Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
11:20 870
Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа
Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа
11:20 1039
У здания парламента Грузии напряженно
У здания парламента Грузии напряженно
11:10 719
Румынского принца арестовали в Париже
Румынского принца арестовали в Париже
10:55 1394
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться