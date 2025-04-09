Евросоюз бьет по «красным штатам» Трампа
Евросоюз планирует ввести 25%-е пошлины на американские товары, прицельно выбирая продукцию из штатов, где традиционно побеждают республиканцы.
Об этом сообщает Politico.
Мера затронет чувствительные сектора: в списке соевые бобы, мясо, табак, сталь, железо, алюминий и грузовики — товары, которые активно экспортируются из «красных штатов».
Так ЕС отвечает на экономическое давление со стороны Вашингтона.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюз должен закупить американских энергоносителей на сумму $350 млрд, если хочет отсрочить введение новых пошлин.