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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID

11:20 870

Баку намерен передать администрации президента США Дональда Трампа факты о незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории республики.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Наша Генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. Его результаты показали и масштабы антиазербайджанской активности организации, и попытки подорвать работу правительства, и явные попытки вмешаться в наши внутренние дела. Как только папка будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа, чтобы они могли принять серьезные меры против коррумпированного USAID и его коррумпированных руководителей», - сказал Ильхам Алиев.

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