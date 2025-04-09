Азербайджан передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
Баку намерен передать администрации президента США Дональда Трампа факты о незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории республики.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».
«Наша Генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. Его результаты показали и масштабы антиазербайджанской активности организации, и попытки подорвать работу правительства, и явные попытки вмешаться в наши внутренние дела. Как только папка будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа, чтобы они могли принять серьезные меры против коррумпированного USAID и его коррумпированных руководителей», - сказал Ильхам Алиев.