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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Америка готовится к возможному конфликту с Китаем

11:37 545

Пентагон выражает обеспокоенность, что удары по Йемену и военная помощь Украине истощают запасы дальнобойного высокоточного американского оружия, необходимого для потенциального конфликта с Китаем.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно оценкам помощников конгрессменов, американским военным, возможно, придётся перебрасывать боеприпасы из азиатских складов для восполнения резервов на Ближнем Востоке. Дополнительно ослабляется готовность США к действиям в Тихоокеанском регионе из-за длительного развертывания флота и авиации на Ближнем Востоке, где техника работает в чрезмерном темпе и не всегда проходит своевременное техобслуживание.

Чиновники признают, что многолетние кампании на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также текущая поддержка Украины серьёзно подорвали возможности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ряд советников президента Дональда Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета и заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, настаивают на приоритетном укреплении военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По их словам, это важно для сдерживания Китая, который активно наращивает свои военные и ядерные возможности.

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