Америка готовится к возможному конфликту с Китаем

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Пентагон выражает обеспокоенность, что удары по Йемену и военная помощь Украине истощают запасы дальнобойного высокоточного американского оружия, необходимого для потенциального конфликта с Китаем.

Согласно оценкам помощников конгрессменов, американским военным, возможно, придётся перебрасывать боеприпасы из азиатских складов для восполнения резервов на Ближнем Востоке. Дополнительно ослабляется готовность США к действиям в Тихоокеанском регионе из-за длительного развертывания флота и авиации на Ближнем Востоке, где техника работает в чрезмерном темпе и не всегда проходит своевременное техобслуживание.

Чиновники признают, что многолетние кампании на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также текущая поддержка Украины серьёзно подорвали возможности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ряд советников президента Дональда Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета и заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, настаивают на приоритетном укреплении военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По их словам, это важно для сдерживания Китая, который активно наращивает свои военные и ядерные возможности.