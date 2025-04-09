Пекин о китайцах в плену у Украины

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

Китай не направлял своих военнослужащих для участия в войне в Украине и требует от граждан избегать любой вовлеченности в боевые действия.

«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта, избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в том числе участия в военных операциях на стороне какой-либо из сторон», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, сражавшихся в составе российских войск в Донецкой области. Киев потребовал от Пекина разъяснений по этому поводу.

Со своей стороны, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что информация вызывает обеспокоенность Вашингтона.

«Мы знаем о сообщении, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воюющих на стороне России. Китай остается главным союзником Москвы в войне в Украине», — заявила она на брифинге.