Поднебесная грозит жестким ответом Трампу
Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин намерен принять решительные меры в ответ на действия США, которые ввели пошлины в размере 104% на китайскую продукцию.
«Мы продолжим принимать твёрдые и эффективные шаги для защиты законных прав и интересов Китая», — подчеркнул дипломат на брифинге.
В ответ власти КНР объявили о зеркальных мерах — с 10 апреля будут введены пошлины на все американские товары.
Он также добавил, что Китай не потерпит действий, угрожающих его суверенитету, безопасности и интересам развития.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на товары из 185 стран. Базовая ставка составила 10%, но для Китая была утверждена индивидуальная — 34%. Позднее Трамп заявил, что пошлины на китайские товары вырастут до 104% и останутся на этом уровне, пока Китай не согласится на торговую сделку с Вашингтоном.