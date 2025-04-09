Поднебесная грозит жестким ответом Трампу

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин намерен принять решительные меры в ответ на действия США, которые ввели пошлины в размере 104% на китайскую продукцию.

«Мы продолжим принимать твёрдые и эффективные шаги для защиты законных прав и интересов Китая», — подчеркнул дипломат на брифинге.

В ответ власти КНР объявили о зеркальных мерах — с 10 апреля будут введены пошлины на все американские товары.