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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Широкомасштабное наступление России на Харьков и Сумы

срочно в номер
11:55 954

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне фактически уже начали наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Сырский в интервью Lb.ua в ответ на вопрос относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке россиянами наступления на Сумскую и Харьковскую области отметил: «Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось».

По его словам, об этом свидетельствует, в частности то, что уже почти неделю наблюдается увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях.

Президент Владимир Зеленский во время встречи европейских лидеров в Париже по поддержке Украины заявил, что данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области: «По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых «условиях», чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель».

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