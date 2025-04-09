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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Военный прокурор станет конституционным судьей

12:01 477

Ханлар Велиев будет назначен судьей Конституционного суда. Представление по данному вопросу поступило в Милли Меджлис, сообщает АПА.

Вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

Срок полномочий Ханлара Велиева на посту военного прокурора истек. Судьи Конституционного суда назначаются Милли Меджлисом по представлению президента Азербайджана.

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