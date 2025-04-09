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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Тариф за тариф. Канада отвечает Трампу

12:12 236

С 9 апреля в Канаде вступают в силу контрмеры против торговой политики президента США Дональда Трампа — вводится 25% пошлина на автомобили из США.

Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

По его словам, новая мера коснётся как автомобилей, не подпадающих под условия соглашения о свободной торговле, так и автозапчастей, происхождение которых не связано с Канадой или Мексикой.

«Президент Трамп спровоцировал торговый кризис — и Канада отвечает точно и жёстко», — подчеркнул Карни.

Изначально Канада была исключена из действия 10-процентных базовых пошлин, введённых США почти для всех стран. Однако 25-процентный тариф на импортные автомобили затронул и канадский рынок, что вызвало ответную реакцию Оттавы.

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