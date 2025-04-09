Тариф за тариф. Канада отвечает Трампу
С 9 апреля в Канаде вступают в силу контрмеры против торговой политики президента США Дональда Трампа — вводится 25% пошлина на автомобили из США.
Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.
По его словам, новая мера коснётся как автомобилей, не подпадающих под условия соглашения о свободной торговле, так и автозапчастей, происхождение которых не связано с Канадой или Мексикой.
«Президент Трамп спровоцировал торговый кризис — и Канада отвечает точно и жёстко», — подчеркнул Карни.
Изначально Канада была исключена из действия 10-процентных базовых пошлин, введённых США почти для всех стран. Однако 25-процентный тариф на импортные автомобили затронул и канадский рынок, что вызвало ответную реакцию Оттавы.