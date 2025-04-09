Тариф за тариф. Канада отвечает Трампу

С 9 апреля в Канаде вступают в силу контрмеры против торговой политики президента США Дональда Трампа — вводится 25% пошлина на автомобили из США.

Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

По его словам, новая мера коснётся как автомобилей, не подпадающих под условия соглашения о свободной торговле, так и автозапчастей, происхождение которых не связано с Канадой или Мексикой.