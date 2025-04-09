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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Ильхам Алиев советует Еврокомиссии «снять розовые очки»

13:30 1297

Президент Ильхам Алиев в выступлении на международном форуме «К новому мировопорядку» в Университете АДА коснулся отношения Европейской комиссии к Азербайджану.

Глава азербайджанского государства в этой связи заявил: «Сегодня Еврокомиссия должна снять розовые очки, реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан. Они не должны разделять Южный Кавказ на любимые и нелюбимые ими государства».

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