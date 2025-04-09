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Сырский об уничтожении российского стратегического бомбардировщика

13:29 1870

Силы обороны Украины дроном уничтожили только что приземлившийся российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом журналистам рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился - и наш дрон его поразил. Стоимость (самолета) - около 100 миллионов долларов», - рассказал главком.

Сырский добавил, что в результате ударов по российским арсеналам объем использования артиллерийских боеприпасов сократился. Кроме того, были уничтожены несколько объектов, где хранили и готовили к запуску «шахеды», что также привело к уменьшению количества их атак.

Также, по словам генерала, ВСУ успешно нанесли удары по нескольким аэродромам, заставив россиян отодвинуть свою авиацию глубже в тыл. Если раньше самолеты базировались на расстоянии 100-150 км от фронта, то сейчас - на 200-300 км, в частности, в Энгельсе и Шайковке.

«Российский флот фактически закрыт в Новороссийске. Иногда он прорывается, но для них это испытание, потому что они знают, что постоянно находятся под угрозой наших ударов», - добавил Сырский.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о развертывании иностранных сил в случае прекращения боевых действий, главком подчеркнул, что данные силы не будут находиться на линии фронта: «С военной точки зрения, конечно, наличие контингента другой страны - это дополнительная гарантия безопасности, потому что они будут гарантировать, что по крайней мере та часть, где находятся эти войска, не будет поражена противником. Конечно, теоретически эти части не будут находиться на линии боевого соприкосновения. Они будут там, где минимальный уровень угрозы».

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