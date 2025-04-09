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Главком ВСУ объяснил поражение под Бахмутом

13:34 1282

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский дал разъяснения относительно наступления в 2023 году под Бахмутом и опроверг утверждение NYT о том, что Мелитополь был основой контрнаступления, но он якобы захотел отбить Бахмут. Об этом он заявил в интервью Lb.ua.

«Каждый наш офицер, генерал, который участвовал в боевых действиях, знает, что это (статья NYT - ред.) вообще не соответствует действительности. Да, мы провели наступление южнее Бахмута. Но ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы мы имели пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены», - сказал он.

Ранее The New York Times написало, что план контрнаступления на Мелитополь был ключевым для Украины, но генерал Александр Сырский настоял на возвращении Бахмута, что изменило стратегию и привело к неудаче на обоих направлениях.

По словам Сырского, еще на этапе планирования этих действий было понимание, что сил недостаточно, поскольку в наличии было только 2 бригады без дополнительных боеприпасов.

«Но мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими, не то чтобы авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такая, как, например, на Запорожье. Там все укрепления были в обычном поле. И вот мы рассчитывали на то, что мы сможем продвинуться, перерезать дорогу между Бахмутом и Горловкой», - рассказал главнокомандующий.

Он отметил, что вторая дорога, которую военные хотели перерезать с одной стороны, это дорога между Бахмутом и Дебальцево. «Это основная трасса, по которой осуществлялось логистическое обеспечение. А от нее отходила дорога на Попасную. Это еще одна дорога, которая выходила на основную магистраль», - пояснил главнокомандующий.

Сырский отметил, что это три дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение группировки, которая насчитывала 20 тысяч человек. «Если бы нам удалось перерезать эти пути, россияне были бы вынуждены отступать. Иначе попали бы в ловушку», - считает он.

Главком ВСУ заявил, что этот план военные не смогли реализовать. «У нас просто банально не хватило сил и средств», - сказал Сырский.

По данным The New York Times, тогдашний главком Валерий Залужный и британцы поддерживали вариант, что контрнаступление должно быть направлено на Мелитополь, поскольку этот маневр перекроет сухопутные маршруты снабжения российских сил в Крыму, хотя это и было амбициозно.

Издание описывает Ставку, на которой Сырский заявил, что хочет отойти от плана и провести полномасштабное наступление, чтобы выбить русских из Бахмута. Затем он продвинется на восток до Луганской области. Конечно, ему понадобятся дополнительные люди и боеприпасы.

Американцам не сообщили о результатах заседания. Но потом разведка США заметила, что украинские войска и боеприпасы «движутся в направлениях, которые не соответствовали согласованному плану».

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