Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами

Отметив, что Грузия и Азербайджан с самого начала обретения независимости демонстрируют дружбу, партнерство и высокий уровень взаимопонимания, глава азербайджанского государства сказал: «Южный Кавказ стал стратегически важным регионом, и это именно наша заслуга».

Отношения с Грузией для Азербайджана имеют стратегическое значение. Наши народы связывают исторические узы, заявил президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Президент Ильхам Алиев также сказал в своем выступлении, что Азербайджан всегда поддерживал тюркоязычный мир, сотрудничество между государствами тюркского мира.

«Нас объединяют исторические, этнические корни. Между нашими языками есть сходство, наши культуры и традиции во многом схожи», - сказал глава государства.

Президент Алиев отметил, что «мы хотели бы, чтобы эта организация (Организация тюркских государств - ред.) была более сильной и нацеленной на результат. В этом плане Азербайджан всегда делал все возможное. Что касается взаимоотношений между государствами-членами, то между нами сложилась очень хорошая атмосфера».