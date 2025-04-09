USD 1.7000
EUR 1.8808
RUB 1.9773
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами

новость дополнена
13:34 1194

Отношения с Грузией для Азербайджана имеют стратегическое значение. Наши народы связывают исторические узы, заявил президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Отметив, что Грузия и Азербайджан с самого начала обретения независимости демонстрируют дружбу, партнерство и высокий уровень взаимопонимания, глава азербайджанского государства сказал: «Южный Кавказ стал стратегически важным регионом, и это именно наша заслуга».

Президент Ильхам Алиев также сказал в своем выступлении, что Азербайджан всегда поддерживал тюркоязычный мир, сотрудничество между государствами тюркского мира.

«Нас объединяют исторические, этнические корни. Между нашими языками есть сходство, наши культуры и традиции во многом схожи», - сказал глава государства.

Президент Алиев отметил, что «мы хотели бы, чтобы эта организация (Организация тюркских государств - ред.) была более сильной и нацеленной на результат. В этом плане Азербайджан всегда делал все возможное. Что касается взаимоотношений между государствами-членами, то между нами сложилась очень хорошая атмосфера».

Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
14:50 217
Ильхам Алиев обвиняет Асада
Ильхам Алиев обвиняет Асада
14:48 387
Известных врачей вызывают в суд
Известных врачей вызывают в суд
14:40 514
Нефть уже меньше $60
Нефть уже меньше $60
14:32 576
Россия об открытии генконсульства в Армении
Россия об открытии генконсульства в Армении
14:26 617
Ильхам Алиев о визите Пезешкиана… не забыв о терактах
Ильхам Алиев о визите Пезешкиана… не забыв о терактах
14:14 1107
Широкомасштабное наступление России на Харьков и Сумы
Широкомасштабное наступление России на Харьков и Сумы срочно в номер; обновлено 13:05
13:05 4816
Обвал цен на нефть. Что делать Азербайджану?
Обвал цен на нефть. Что делать Азербайджану? экономика должна быть экономной; все еще актуально
02:12 10031
Алиев: Азербайджан уже не зависит от МФИ
Алиев: Азербайджан уже не зависит от МФИ
13:55 997
Москва обратилась с призывом к Баку и Еревану
Москва обратилась с призывом к Баку и Еревану
13:45 1400
Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами
Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами новость дополнена
13:34 1195

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
14:50 217
Ильхам Алиев обвиняет Асада
Ильхам Алиев обвиняет Асада
14:48 387
Известных врачей вызывают в суд
Известных врачей вызывают в суд
14:40 514
Нефть уже меньше $60
Нефть уже меньше $60
14:32 576
Россия об открытии генконсульства в Армении
Россия об открытии генконсульства в Армении
14:26 617
Ильхам Алиев о визите Пезешкиана… не забыв о терактах
Ильхам Алиев о визите Пезешкиана… не забыв о терактах
14:14 1107
Широкомасштабное наступление России на Харьков и Сумы
Широкомасштабное наступление России на Харьков и Сумы срочно в номер; обновлено 13:05
13:05 4816
Обвал цен на нефть. Что делать Азербайджану?
Обвал цен на нефть. Что делать Азербайджану? экономика должна быть экономной; все еще актуально
02:12 10031
Алиев: Азербайджан уже не зависит от МФИ
Алиев: Азербайджан уже не зависит от МФИ
13:55 997
Москва обратилась с призывом к Баку и Еревану
Москва обратилась с призывом к Баку и Еревану
13:45 1400
Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами
Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами новость дополнена
13:34 1195
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться