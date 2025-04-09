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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Москва обратилась с призывом к Баку и Еревану

13:45 1400

Россия призывает Армению и Азербайджан не допускать шагов по эскалации на границе. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва отслеживает ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

«Подтверждаем наш призыв к Баку и Еревану проявлять сдержанность, предпринимать шаги по деэскалации напряженности, избегать любых действий, чреватых деградацией обстановки», - сказала Захарова.

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