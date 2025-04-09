В Локбатане извержение вулкана

Сегодня рано утром в Локбатане произошло извержение грязевого вулкана.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАН Азербайджана.

Согласно информации, извержение проходило в три фазы: первая зафиксирована в 04:04, вторая — в 05:20, а третья — в 05:31. Продолжительность самого процесса составила около 3 минут. Очаг вулканической активности находился на глубине примерно 4 километров.