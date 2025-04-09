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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Алиев: Азербайджан уже не зависит от МФИ

13:55 1001

Зависимость Азербайджана от международных финансовых институтов полностью устранена, заявил президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Мы приостановили отношения с Международным валютным фондом в первый период моего президентства. Что касается других финансовых институтов, мы, можно сказать, полностью остановили наше сотрудничество. Наш внешний долг составляет всего 5 млрд долларов США, что на 7 процентов ниже нашего валового внутреннего продукта. Это свидетельствует о том, что мы не нуждаемся в иностранных инвестициях, финансировании», - сказал глава государства.

Президент Алиев в своем выступлении отметил также, что «в настоящее время мы активно работаем с китайскими компаниями и приглашаем их стать нашими стратегическими партнерами в различных областях, особенно в сфере зеленой энергии».

«Их компании являются нашими партнерами в производстве средств зеленого общественного транспорта. Новые автобусы будут запущены уже в этом году, а солнечные панели, которые устанавливаются в Азербайджане, производятся в Китае. В то же время мы также ведем переговоры с некоторыми китайскими компаниями о прямом инвестировании в сектор зеленой энергетики», - подчеркнул глава государства.

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