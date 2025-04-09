USD 1.7000
EUR 1.8808
RUB 1.9773
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Без Турции никакого нового миропорядка

14:03 899

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна занимает важное место в формирующейся многополярной системе мира. Об этом турецкий лидер сказал на заседании фракции правящей партии в парламенте Турции.

По его словам, на фоне серьезных глобальных процессов мир «стремительно переходит от однополярной модели к многополярной».

«Турция играет исключительно важную роль в этом процессе. Мы — одна из немногих стран, которым удается сохранять устойчивость в условиях быстрых изменений на мировой арене. Сегодня уже невозможно навязать Турции какую-либо роль извне. Без нас новый миропорядок не может быть сформирован», — подчеркнул Эрдоган.

Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
14:50 226
Ильхам Алиев обвиняет Асада
Ильхам Алиев обвиняет Асада
14:48 399
Известных врачей вызывают в суд
Известных врачей вызывают в суд
14:40 525
Нефть уже меньше $60
Нефть уже меньше $60
14:32 585
Россия об открытии генконсульства в Армении
Россия об открытии генконсульства в Армении
14:26 624
Ильхам Алиев о визите Пезешкиана… не забыв о терактах
Ильхам Алиев о визите Пезешкиана… не забыв о терактах
14:14 1115
Широкомасштабное наступление России на Харьков и Сумы
Широкомасштабное наступление России на Харьков и Сумы срочно в номер; обновлено 13:05
13:05 4825
Обвал цен на нефть. Что делать Азербайджану?
Обвал цен на нефть. Что делать Азербайджану? экономика должна быть экономной; все еще актуально
02:12 10034
Алиев: Азербайджан уже не зависит от МФИ
Алиев: Азербайджан уже не зависит от МФИ
13:55 1004
Москва обратилась с призывом к Баку и Еревану
Москва обратилась с призывом к Баку и Еревану
13:45 1403
Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами
Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами новость дополнена
13:34 1195

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра
14:50 226
Ильхам Алиев обвиняет Асада
Ильхам Алиев обвиняет Асада
14:48 399
Известных врачей вызывают в суд
Известных врачей вызывают в суд
14:40 525
Нефть уже меньше $60
Нефть уже меньше $60
14:32 585
Россия об открытии генконсульства в Армении
Россия об открытии генконсульства в Армении
14:26 624
Ильхам Алиев о визите Пезешкиана… не забыв о терактах
Ильхам Алиев о визите Пезешкиана… не забыв о терактах
14:14 1115
Широкомасштабное наступление России на Харьков и Сумы
Широкомасштабное наступление России на Харьков и Сумы срочно в номер; обновлено 13:05
13:05 4825
Обвал цен на нефть. Что делать Азербайджану?
Обвал цен на нефть. Что делать Азербайджану? экономика должна быть экономной; все еще актуально
02:12 10034
Алиев: Азербайджан уже не зависит от МФИ
Алиев: Азербайджан уже не зависит от МФИ
13:55 1004
Москва обратилась с призывом к Баку и Еревану
Москва обратилась с призывом к Баку и Еревану
13:45 1403
Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами
Алиев об отношениях с Грузией и тюркскими странами новость дополнена
13:34 1195
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться