Без Турции никакого нового миропорядка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна занимает важное место в формирующейся многополярной системе мира. Об этом турецкий лидер сказал на заседании фракции правящей партии в парламенте Турции.

По его словам, на фоне серьезных глобальных процессов мир «стремительно переходит от однополярной модели к многополярной».

«Турция играет исключительно важную роль в этом процессе. Мы — одна из немногих стран, которым удается сохранять устойчивость в условиях быстрых изменений на мировой арене. Сегодня уже невозможно навязать Турции какую-либо роль извне. Без нас новый миропорядок не может быть сформирован», — подчеркнул Эрдоган.