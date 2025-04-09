Ильхам Алиев о визите Пезешкиана… не забыв о терактах

Мы ожидаем, что президент Ирана посетит Азербайджан в этом месяце. Это будет важный визит с точки зрения развития двусторонних отношений и регионального развития.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Отметив, что на сегодняшний день высокопоставленные представители двух стран совершили взаимные визиты, глава государства подчеркнул: «Мы были удовлетворены процессами, происходившими в Иране в ходе избирательного процесса. Мы услышали позитивные сигналы из Ирана. Мы хотим хороших отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Ираном. У нас с Ираном обширная транспортная и экономическая повестка дня».

Ильхам Алиев также коснулся теракта, совершенного против посольства Азербайджана в Иране. «Конечно, мы не сможем забыть трагические события», - сказал глава государства, выразив уверенность, что произошедшее было организованным терактом против Азербайджана. Отметив, что с момента этого инцидента прошло два года, а виновный до сих пор не наказан, президент заявил: «Для полной нормализации отношений между нашими странами необходимо, чтобы этот террорист и те, кто за ним стоит, ответили перед судом и были наказаны».