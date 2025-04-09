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Генерала Попова бросили в пекло войны

14:22 823

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в хищениях на строительстве укреплений в Запорожской области, отправится на фронт в Украину.

По словам адвоката Попова Сергея Буйновского, его клиент попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по уголовному делу. «Нами заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения. Такое же ходатайство направлено от имени Министерства обороны», — сказал он. Ранее военное ведомство разрешило отправить генерала на войну.

По данным Shot, отпустить Попова на фронт попросило руководство «одной из частей», участвующих во вторжении. Mash пишет, что генерал будет служить «в зоне СВО» командиром штурмового отряда. В марте Попов попросил президента РФ Владимира Путина разобраться в его «сложной жизненной ситуации» и вернуть в действующую армию, заявив о своей «честной и достойной» службе.

Попова арестовали в мае 2024 года по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, генерал участвовал в хищении и продаже более 1700 тонн металлоконструкций, предназначавшихся для строительства укреплений на Запорожском направлении, обороной которого занималась 58-я армия. Ущерб оценили в 105 млн рублей. Позднее Попову добавили обвинение в служебном подлоге на 1 млн, повлекшем нарушение интересов государства (ст. 292 УК). В июле 2024-го суд перевел обвиняемого под домашний арест, но позже Попова снова перевели в СИЗО из-за общения с «военкорами» и блогерами, выступившими впоследствии в его поддержку.

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