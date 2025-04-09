Россия об открытии генконсульства в Армении

«Рассчитываем, что к маю выйдем на конкретные договоренности по срокам открытия генконсульства. Мы убеждены, что последовательное расширение российского присутствия в стратегически важном районе на юге республики отвечает долгосрочным интересам и Армении, и России, и региона в целом», – сказала Захарова, отметив, что данный шаг «способен придать существенный импульс для углубления торгово-инвестиционного, общественно-образовательного, культурно-гуманитарного сотрудничества, налаживанию взаимовыгодных связей этого региона с областями России».

По ее словам, «продвижение экономической повестки между странами в Сюнике приобретает все более актуальное значение в формате ЕАЭС в связи с недавней ратификацией соглашения с Ираном о зоне свободной торговли».

Захарова добавила, что открытие генконсульства РФ станет «надежной страховкой для динамичного, мирного, безопасного развития Сюникской области».