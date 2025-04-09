Эрдоган предрек «сильный ураган» из-за пошлин США

Торговые войны, вызванные введением высоких тарифов, могут привести к серьёзным последствиям для всего мира, затронув как крупные, так и небольшие страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития.

«Торговые войны, разжигаемые тарифами, будут иметь последствия в глобальном масштабе. Не будет преувеличением сказать, что придет сильный ураган, который затронет всех - и больших, и малых», — подчеркнул он.

Эрдоган отметил, что мировые рынки капитала всё ещё не оправились от недавних потрясений, и существует высокая вероятность, что некоторые ведущие экономики столкнутся с рецессией.

При этом президент заверил, что Турция справляется с глобальными экономическими вызовами с минимальными потерями. «Мы реализуем стратегию, которая позволит преодолеть экономические трудности и укрепить нашу устойчивость к кризисам. Несмотря на нестабильность в мире, у Турции есть надёжная экономическая программа. Мы не прогнозируем проблем в торговле, производстве или экспорте. Благодаря низким тарифам наша страна легче переживёт этот сложный период», — заявил Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные начали действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

8 апреля Трамп, выступая в Белом доме, отметил, что американские пошлины на импортную продукцию приносят Соединенным Штатам $2 млрд ежедневно. Американский президент рассказал, что Вашингтон ведет переговоры более чем с 70 государствами, которые хотят экспортировать свои товары в США.