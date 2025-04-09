Известных врачей вызывают в суд

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Нуриды Сеидовой — владелицы компаний Urmedhelp и My Doc Tour, а также Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом изъятии средств, собранных для лечения детей с талассемией.

Как сообщает haqqin.az, на последнем заседании, прошедшем под председательством судьи Азада Меджидова, были заслушаны свидетели стороны обвинения.

Также были оглашены показания находящихся за пределами Азербайджана потерпевших, данные ими в ходе досудебного расследования. Ранее потерпевшие ходатайствовали о допросе трех врачей: хирурга Центрального таможенного госпиталя Мир Джалала Казыми, бывшего главврача Центра талассемии Хураман Джафаровой и экс-директора этого центра Валеха Гусейнова.