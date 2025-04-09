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Известных врачей вызывают в суд

Инара Рафикгызы
14:40 543

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Нуриды Сеидовой — владелицы компаний Urmedhelp и My Doc Tour, а также Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом изъятии средств, собранных для лечения детей с талассемией.

Как сообщает haqqin.az, на последнем заседании, прошедшем под председательством судьи Азада Меджидова, были заслушаны свидетели стороны обвинения.

Также были оглашены показания находящихся за пределами Азербайджана потерпевших, данные ими в ходе досудебного расследования. Ранее потерпевшие ходатайствовали о допросе трех врачей: хирурга Центрального таможенного госпиталя Мир Джалала Казыми, бывшего главврача Центра талассемии Хураман Джафаровой и экс-директора этого центра Валеха Гусейнова.

Перед переходом к стадии исследования документов обвиняемые Айнур Байрамова и Айсель Мамедова вновь обратились с прошением о вызове указанных врачей в суд. Ходатайство было удовлетворено. Суд постановил вызвать Мир Джалала Казыми, Хураман Джафарову и Валеха Гусейнова на следующее заседание.

Заседание назначено на 16 апреля.

Напомним, в феврале 2023 года в органы внутренних дел поступила информация о мошенничестве в отношении родителей детей с талассемией. В результате расследования было установлено, что Нурида Сеидова, Айсель Мамедова и Айнур Байрамова злоупотребляли доверием родителей, обещая лечение детей в Турции. Под видом лечения они присвоили 980 тысяч манатов. Изначально была арестована Нурида Сеидова. Позже мера пресечения в виде ареста была избрана также для Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой. Обвиняемым предъявлены обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество, повлекшее причинение крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана.

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