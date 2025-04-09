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Мирзоян и Рубинян едут в Анталью

14:41 335

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян включены в список участников Дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщают армянские СМИ.

Ежегодный форум в Турции в этом году пройдет с 11-го по 13 апреля.

При этом ни МИД, ни спецпредставитель пока не подтвердили свое участие в мероприятии.

Напомним, что в прошлогоднем форуме участвовали и Мирзоян, и Рубинян.

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