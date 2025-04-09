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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Президент Ирана назвал формат переговоров с США

14:44 170

Переговоры между Ираном и США в Омане пройдут через посредников, а не в прямом формате, как ранее заявляли представители американской стороны. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передаст позицию верховного лидера [аятоллы Али Хаменеи] на непрямых переговорах с американской делегацией в Омане», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

7 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил, что намеченные на 12 апреля переговоры Ирана и США будут вестись напрямую, на следующий день с таким же утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. МИД Ирана в свою очередь опроверг эту информацию, заявив, что Тегеран не намерен общаться с Вашингтоном без посредников, так как США нарушили однажды договоренность по ядерной сделке. Американскую делегацию возглавит спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, иранскую - Аракчи.

«Если они полагают, что мы ослабели и с нами можно вступить в схватку, это их наивные иллюзии. Народ Ирана никогда не позволит чужеземцам или захватчикам находиться в нашей стране. Иран никогда не был колонией, потому что иранцы не допустили этого. Мы выполнили свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий. Это США вышли из него. Наши действия были лишь ответом на их угрозы», - добавил Пезешкиан.

«Наша позиция по конкретным вопросам, которую верховный лидер неоднократно высказывал, ясна и тверда, а по другим вопросам, по которым мы можем взаимодействовать, диалог, надеюсь, состоится», - отметил он.

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