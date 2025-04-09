Ильхам Алиев обвиняет Асада

Сирия при предыдущем руководстве (свергнутого президента Башара Асада) заняла «проармянскую, антиазербайджанскую позицию», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Подчеркнув, что между руководством Армении и тогдашним сирийским руководством было много контактов, глава государства сказал: «Сейчас правительство Армении, возможно, думает, что об этом никто не помнит. Нет, мы об этом помним. А теперь мы видим, что они (Армения) пытаются оказать гуманитарную помощь Сирии. Это в очередной раз показывает лицемерие Армении. Мы надеемся, что правительство Сирии больше не будет предоставлять площадку таким лицемерным людям для их деятельности. Мы поддерживаем правительство Сирии».