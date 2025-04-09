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Ильхам Алиев в поддержку Северного Кипра

14:50 249

Азербайджан сыграл активную роль в получении Турецкой Республикой Северного Кипра статуса наблюдателя в Организации тюркских государств. Мы относимся к тем странам, которые активно выступают в защиту этого вопроса. Президент (Эрсин) Татар был приглашен на неформальный саммит в городе Шуше и принял в нем участие. Там же развевался флаг Северного Кипра.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Мы всегда рядом с нашими братьями. Наша политика всегда была ясной. У нас нет другой повестки дня в этом вопросе. Мы думаем только о том, как можем помочь нашим братьям, чтобы они могли сохранить свое государство. Они заслужили это историей и своими делами», - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев, напомнив, что, когда генеральный секретарь ООН объявил о референдуме, турецкий Кипр проголосовал за объединение, а представители греков-киприотов проголосовали против, отметил: «Посмотрите, что произошло? Греческий Кипр был принят в Европейский Союз. Это справедливо? То есть это был наглядный пример двойных стандартов, и политики не хотят об этом говорить. То есть они не хотят головной боли, потому что если они будут об этом говорить, то у них могут возникнуть и другие неприятные проблемы. Поэтому я хочу заверить наших братьев на Северном Кипре, что мы всегда будем с ними, чтобы их страна утвердилась как независимое государство и была признана международной общественностью».

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